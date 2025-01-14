Hamas'tan Doha Müzakerelerine İlişkin Kritik Açıklama: Ateşkes ve Esir Değişimi Anlaşması Yakın

Hamas, Doha müzakerelerinde Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının son aşamasına ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:58
Hamas'tan Doha Müzakerelerine İlişkin Kritik Açıklama: Ateşkes ve Esir Değişimi Anlaşması Yakın

Hamas, Doha'da yürütülen müzakerelerin sonuçlandığını ve Gazze'de ateşkes ile esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldığını açıkladı.

Birçok uluslararası aktörün dahil olduğu bu süreçte, ateşkesin sağlanması ve karşılıklı esir anlaşması, bölgedeki gerginliğin azaltılması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada, anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği ifade edilirken, tarafların karşılıklı çıkarları doğrultusunda uzlaşma sağlamak için çaba gösterdiği vurgulandı. Bu müzakerelerin, bölgedeki barış sürecine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

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