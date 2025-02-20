Hamas'tan Esir Berger'a Pesah Duası Kitabı: 'Bize İhtiyacımız Olan Eşyaları Verdiler'

Dua Kitabı ve Kutlama İhtiyaçları

Berger, İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze’de tutulduğu süre boyunca Kassam Tugayları'nın kendilerine çeşitli eşyalar verdiğini, bu eşyalar arasında Yahudilerin günlük dua kitabı olan Siddur'un da bulunduğunu belirtti. Berger, “Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

Yahudi Bayramları ve Gelenekler

Arkadaşlarıyla birlikte radyo ve televizyon aracılığıyla Yahudi bayramlarının tarihlerini takip ettiklerini aktaran Berger, Pesah BayramıYom Kippur ve Ester Orucu'nu tutabildiğini kaydetti.

Şabat Kutlamaları

Öte yandan Maariv gazetesine de konuşan Berger, esaret altında olduğu dönemde Şabat'ı kutlama fırsatı bulduğunu belirtip, “Kassam Tugayları bizlere Şabat'tan önce mum getirirdi” dedi. Gazze Şeridi'ndeki esir takasının üçüncü turunda, Agam Berger ile birlikte 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ve 5 Tayland vatandaşı esir serbest bırakıldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru'ndan Gazze'deki Filistinlilerin geçişine imkan tanındı. İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu bölgeden çekildi. Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay süren işgalin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. Esir takasında, ilk altı turda 1135 Filistinli esir ile 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşması, toplamda 1900’den fazla Filistinli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.