Hamas'tan Esir Berger'a Pesah Duası Kitabı: 'Bize İhtiyacımız Olan Eşyaları Verdiler'

Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esir Agam Berger, Gazze'de kutsal günlerini kutlamak için dua kitabı aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 06:27
Hamas'tan Esir Berger'a Pesah Duası Kitabı: 'Bize İhtiyacımız Olan Eşyaları Verdiler'

Hamas'tan Dini Destek: Esir Agam Berger'ın Açıklamaları

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan İsrailli esir Agam Berger, esaret sürecinde İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin kendisine dini ritüelleri yerine getirmesi için Pesah (Hamursuz) Bayramı

Dua Kitabı ve Kutlama İhtiyaçları

Berger, İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze’de tutulduğu süre boyunca Kassam Tugayları'nın kendilerine çeşitli eşyalar verdiğini, bu eşyalar arasında Yahudilerin günlük dua kitabı olan Siddur'un da bulunduğunu belirtti. Berger, “Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı” ifadesini kullandı.

Yahudi Bayramları ve Gelenekler

Arkadaşlarıyla birlikte radyo ve televizyon aracılığıyla Yahudi bayramlarının tarihlerini takip ettiklerini aktaran Berger, Pesah BayramıYom Kippur ve Ester Orucu'nu tutabildiğini kaydetti.

Şabat Kutlamaları

Öte yandan Maariv gazetesine de konuşan Berger, esaret altında olduğu dönemde Şabat'ı kutlama fırsatı bulduğunu belirtip, “Kassam Tugayları bizlere Şabat'tan önce mum getirirdi” dedi. Gazze Şeridi'ndeki esir takasının üçüncü turunda, Agam Berger ile birlikte 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ve 5 Tayland vatandaşı esir serbest bırakıldı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru'ndan Gazze'deki Filistinlilerin geçişine imkan tanındı. İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu bölgeden çekildi. Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay süren işgalin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. Esir takasında, ilk altı turda 1135 Filistinli esir ile 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşması, toplamda 1900’den fazla Filistinli esirin serbest bırakılmasını öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Suudi Arabistan'da Rus, Ukrayna ve ABD Yetkilileri ile Görüşecek
2
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Aras Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
3
TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması
4
Pentagon'da 5 Yıl İçin Yüzde 8 Bütçe Kesintisi Talimatı
5
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Medya Aboneliğine İptal Talimatı
6
Bilecik’te Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı