DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,61 -0,18%
ALTIN
3.378,44 -0,37%
BITCOIN
3.465.932,57 1,06%

Hamas'tan Esir Takası Açıklaması: 'İsrail Anlaşmaya Uyarsa İlerleyebiliriz'

Hamas, İsrail anlaşmaya uyarsa esir takasını 15 Şubat'ta sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:45
Hamas'tan Esir Takası Açıklaması: 'İsrail Anlaşmaya Uyarsa İlerleyebiliriz'

Hamas: 'İsrail Anlaşmaya Uyarsa Esir Takası İçin Hazırız'

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uyması halinde esir takasını 15 Şubat Cumartesi günü devam ettirebileceklerini duyurdu. Kanu, bu süreçte olumlu işaretlerin olduğunu belirtti.

Kanu, A.A.'ya yaptığı açıklamada, "Hamas yöneticileri geçen günlerde Mısırlı yetkililer ile bir araya gelerek, İsrail'in engellerini ve bu engellerin üstesinden nasıl gelinebileceğini görüştü" şeklinde ifadelerde bulundu.

İsrail'in Anlaşmaya Uyması Bekleniyor

Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Arabulucular, sürecin uygulanmasını izleyecek. Biz anlaşmaya bağlıyız ama herhangi bir ihlale izin vermeyeceğiz" dedi.

Hamas, İsrail'in birden fazla kez anlaşmayı ihlal ettiğini, bunun arasında yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve insani yardımların engellenmesinin yer aldığını açıkladı. Kanu, aksi halde esir takasının gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrasında, Hamas ve İsrail arasında önemli gelişmeler yaşandı.

Hamas, anlaşma çerçevesinde 19 maddeye dair bazı ihlalleri olduğunu belirtirken, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de esir takasının askıya alındığını açıkladı. Ancak Mısır ve Katar'ın bu konudaki çalışmaları devam ediyor.

Esir Takası Süreçleri

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli ve 16 İsrailli, 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Anlaşmaya göre, toplamda 1900'den fazla Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için tüm tarafların üzerine düşen görevi yerine getirmesini umuyor.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
2
Sinop'un Türkeli İlçesine İlk Doğal Gaz Verildi
3
Marmaris'te Motoryatta Yangın: 'Nefes' Kullanmaktan Men Edildi
4
CHP'li Aykut Kaya, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrıda Bulundu
5
Eskişehir'de Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Buluşmaları Gerçekleşti
6
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a Umman'dan Onur Nişanı
7
Fatih Şahin'den TÜSİAD'a Sert Tepki: ‘Vesayet Özlemleri Depreşmiş’

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!