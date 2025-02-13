Hamas'tan Esir Takası Açıklaması: 'İsrail Anlaşmaya Uyarsa İlerleyebiliriz'

Hamas: 'İsrail Anlaşmaya Uyarsa Esir Takası İçin Hazırız'

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uyması halinde esir takasını 15 Şubat Cumartesi günü devam ettirebileceklerini duyurdu. Kanu, bu süreçte olumlu işaretlerin olduğunu belirtti.

Kanu, A.A.'ya yaptığı açıklamada, "Hamas yöneticileri geçen günlerde Mısırlı yetkililer ile bir araya gelerek, İsrail'in engellerini ve bu engellerin üstesinden nasıl gelinebileceğini görüştü" şeklinde ifadelerde bulundu.

İsrail'in Anlaşmaya Uyması Bekleniyor

Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Arabulucular, sürecin uygulanmasını izleyecek. Biz anlaşmaya bağlıyız ama herhangi bir ihlale izin vermeyeceğiz" dedi.

Hamas, İsrail'in birden fazla kez anlaşmayı ihlal ettiğini, bunun arasında yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve insani yardımların engellenmesinin yer aldığını açıkladı. Kanu, aksi halde esir takasının gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrasında, Hamas ve İsrail arasında önemli gelişmeler yaşandı.

Hamas, anlaşma çerçevesinde 19 maddeye dair bazı ihlalleri olduğunu belirtirken, İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de esir takasının askıya alındığını açıkladı. Ancak Mısır ve Katar'ın bu konudaki çalışmaları devam ediyor.

Esir Takası Süreçleri

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli ve 16 İsrailli, 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Anlaşmaya göre, toplamda 1900'den fazla Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi için tüm tarafların üzerine düşen görevi yerine getirmesini umuyor.