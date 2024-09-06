Hamas'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

Hamas'tan Eygi'nin Ölümüne Tepki

Hamas, Batı Şeria'da Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD'nin tarafgir politikalarını sorumlu tuttu.

İzah Edici Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yapılan yazılı açıklamada, Eygi'nin başından vurularak öldürülmesinin, "Filistin'e destek veren aktivistlerin hedef alındığının" bir kanıtı olduğunu belirtti. Rişk, bu saldırıyı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek şunları ifade etti:

"Filistin halkına destek veren aktivistleri hayattan koparan bu kurşun, İsrail ordusunun ABD yönetiminden aldığı ve işgal altındaki topraklarda kullandığı kurşundur."

Eygi'nin öldürülmesiyle birlikte, geçmişte yine İsrail tarafından öldürülen aktivistlerden Rachel Corrie örnek verildi. Açıklamada, ABD'nin İsrail'in bu tür saldırılarına destek veren politikalarını gözden geçirmeye davet edildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, İsrail hükümetinin davranışlarını denetlemek için hızlıca harekete geçme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin barışçıl yürüyüşlere yönelik sistematik saldırılarına dikkat çekildi.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Öte yandan, İsrail ordusu, Beyta beldesinde yaşanan olayın detaylarını araştırdıklarını açıkladı. Eygi'nin mermiden vurulmasının ardından hastaneye kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı belirtildi.