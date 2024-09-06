Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

Hamas, Türk aktivist Eygi'nin ölümü için ABD'nin tarafgir politikalarını suçladı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:57
Hamas'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

Hamas'tan Eygi'nin Ölümüne Tepki

Hamas, Batı Şeria'da Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınayarak, ABD'nin tarafgir politikalarını sorumlu tuttu.

İzah Edici Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yapılan yazılı açıklamada, Eygi'nin başından vurularak öldürülmesinin, "Filistin'e destek veren aktivistlerin hedef alındığının" bir kanıtı olduğunu belirtti. Rişk, bu saldırıyı "iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek şunları ifade etti:

"Filistin halkına destek veren aktivistleri hayattan koparan bu kurşun, İsrail ordusunun ABD yönetiminden aldığı ve işgal altındaki topraklarda kullandığı kurşundur."

Eygi'nin öldürülmesiyle birlikte, geçmişte yine İsrail tarafından öldürülen aktivistlerden Rachel Corrie örnek verildi. Açıklamada, ABD'nin İsrail'in bu tür saldırılarına destek veren politikalarını gözden geçirmeye davet edildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, İsrail hükümetinin davranışlarını denetlemek için hızlıca harekete geçme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin barışçıl yürüyüşlere yönelik sistematik saldırılarına dikkat çekildi.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Öte yandan, İsrail ordusu, Beyta beldesinde yaşanan olayın detaylarını araştırdıklarını açıkladı. Eygi'nin mermiden vurulmasının ardından hastaneye kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi