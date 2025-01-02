Hamas'tan Filistin Yönetimi'ne Al Jazeera Kınaması

Hamas, İsrail'in ardından Filistin yönetimi'nin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma kararını şiddetle kınadı. Filistin yönetiminin bu kararı, Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "medya özgürlüğünün açık bir ihlali ve sesleri susturmaya yönelik baskıcı bir davranış" olarak değerlendirilerek reddedildi.

Açıklamada, Filistin yönetiminin Al Jazeera'nın Türkiye'deki yayınlarını durdurmasının, kamu hak ve özgürlüklerini kısıtlamak hedefiyle alınmış bir dizi tedbirin parçası olduğu vurgulandı. Bu kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu adım, işgalci Siyonistlerin Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara ışık tutmayı gerektiren bir aşamada gazetecilik ve medya mesleğine doğrudan bir hakarettir." ifadelerine yer verildi.

Hamas, Filistin yönetimine bu kararı derhal iptal etmesi çağrısında bulundu ve tüm insan hakları ile medya kuruluşlarını, böylesi baskıcı uygulamalara karşı kararlı bir duruş sergilemeye davet etti.

Dün, Filistin yönetimi, Al Jazeera'nın ülkedeki yayınlarını durdurma kararı alırken, daha önce İsrail hükümeti de benzer bir karar almıştı. 5 Mayıs'ta İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Al Jazeera'nın ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırılması kararının oy birliği ile kabul edildiğini açıklamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu kararın "tahrik edici" bir medya kuruluşuna karşı alındığını ifade etti. Ayrıca, Al Jazeera'nın faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması da kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki geçici ofisine baskın düzenleyerek, buradaki tüm ekipmanları da topladı.