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Hamas'tan Gazze Dönüşü: 'Filistin Halkının Zaferi, İsrail'in Hezimeti'

Hamas, Gazze'nin kuzeyine dönüşü 'Filistin halkının zaferi' olarak tanımlarken, İsrail'in tehcir planlarını hezimete uğradı diyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:23
Hamas'tan Gazze Dönüşü: 'Filistin Halkının Zaferi, İsrail'in Hezimeti'

Hamas: Filistin Halkının Dönüşü Bir Zafer

Hamas, zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasını "Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti" şeklinde değerlendirdi.

Geri Dönüş Sevinci ve Toplumsal Sıkıntılar

Hamas, İsrail askerlerinin işgal ettikleri Netzarim Koridoru'nu açmasının ardından binlerce Filistinlinin Gazze’nin güney ve orta kesimlerinden kuzeye geçmekte olduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkının, kaçmak zorunda kaldıkları bölgelere, evleri yıkılmış halde dahi olsa kitleler halinde geri dönmesi, yaşadıkları sıkıntıların ve hüznün derinliğine rağmen topraklarında kalma kararlılığını teyit ediyor." denildi.

Filistin'in İradesi ve Güçlü Mesaj

Bu geri dönüş sahnesinin, Filistin halkının iradesini kırmak ve onları topraklarından tehcir etmek isteyenlere güçlü bir mesaj ilettiği vurgulandı. Açıklamada, zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünün, İsrail’in halkı tehcir etme ve direnme iradesini kırma hedeflerine ulaşamadığını bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Yardım Malzemelerinin Tedarikinin Artırılması Çağrısı

Hamas, bu tarihi anda, azametli Filistin halkının yanında olduğunun altını çizdi ve Gazze Şeridi'nin her bölgesine yoğun şekilde tüm yardım malzemelerinin tedarikinin artırılması çağrısında bulundu. Filistinlilerin dönüşü, İsrail tarafından açılan Netzarim Koridoru’ndan yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlamıştı.

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