Hamas'tan Gazze İçin Yerel Yönetim Komitesi Açıklaması

Hamas'tan Önemli Açıklama

Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini duyurdu.

Ateşkes Görüşmeleri Üzerine Değerlendirme

El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'de ateşkes görüşmeleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. "Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik" dedi.

Hayye, komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ile Dolaylı Müzakereler

Halil el-Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine de değindi. "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz, bu saldırganlığın durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya Eleştiriler

Ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını ancak İsrail'in de bu konuda gerçekten istekli olması gerektiğini vurgulayan Hayye, ateşkes müzakerelerini harekete geçirmek için arabulucu ülkelerle temaslarının sürdüğünü belirtti. Ancak, Netanyahu'nun siyasi nedenlerle müzakerelerde ilerlemeyi engellediğini ifade etti.

Gazze'deki Durum

Hamas ve Fetih hareketleri, bu ayın başlarında Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması ve ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmişti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar, ABD ve Mısır, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına arabuluculuk ediyor. Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin, özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.