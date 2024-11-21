DOLAR
34,47 -0,07%
EURO
36,45 -0,39%
ALTIN
2.942,63 -0,27%
BITCOIN
3.257.227,33 -0,29%

Hamas'tan Gazze İçin Yerel Yönetim Komitesi Açıklaması

Hamas, Gazze yönetimi için yerel bir komite kurulmasını kabul etti, ancak şartları belirtti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 03:45
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 03:45
Hamas'tan Gazze İçin Yerel Yönetim Komitesi Açıklaması

Hamas'tan Önemli Açıklama

Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye, Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması teklifini, bu komitenin tamamen yerel olması şartıyla kabul ettiklerini duyurdu.

Ateşkes Görüşmeleri Üzerine Değerlendirme

El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'de ateşkes görüşmeleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. "Masaya Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması yönünde bir fikir konuldu. Bu, Mısırlı kardeşlerimizin sunduğu bir öneri. Biz buna sorumlu bir yaklaşımla ve olumlu bir şekilde yanıt verdik" dedi.

Hayye, komitenin Gazze'yi tamamen yerel bir şekilde yönetmesi ve oradaki günlük hayata dair her şeyi denetlemesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ile Dolaylı Müzakereler

Halil el-Hayye, Hamas ve İsrail arasında dolaylı olarak yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine de değindi. "İsrail soykırımı durmadan esir takası olmayacak. Nitekim bu birbirine bağlı bir denklem. Biz tüm açıklıkla şunu söylüyoruz, bu saldırganlığın durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya Eleştiriler

Ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını ancak İsrail'in de bu konuda gerçekten istekli olması gerektiğini vurgulayan Hayye, ateşkes müzakerelerini harekete geçirmek için arabulucu ülkelerle temaslarının sürdüğünü belirtti. Ancak, Netanyahu'nun siyasi nedenlerle müzakerelerde ilerlemeyi engellediğini ifade etti.

Gazze'deki Durum

Hamas ve Fetih hareketleri, bu ayın başlarında Gazze'nin yönetimi için bir komite kurulması ve ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmişti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar, ABD ve Mısır, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmalarına arabuluculuk ediyor. Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin, özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Fırtına Ağaçları Devrip Araçları Zarar Verdi
2
Gallant, Netanyahu’yu Gazze'de Askeri Yönetim Dayatmakla Suçladı
3
Trump Yönetimi, Federal Çalışanların Uzaktan Çalışmasını Sona Erdirebilir
4
Kahramanmaraş'ta Trajik Olay: Kız Arkadaşını Vuran Genç İntihar Etti
5
İsrail'in Lübnan'daki Çağrı Cihazlarına Saldırısı: Yüzlerce Yaralı
6
Tunus ve Kuveyt Arasında 14 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı