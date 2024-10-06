Hamas'tan Güvenlik ve İstikrar Açıklaması

Hamas'tan Çarpıcı Açıklama

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için Filistin halkının haklarını tam olarak alması gerektiğini ifade etti.

Soykırım Savaşının Yılı

Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla bir görüntülü mesaj paylaştı.

Orta Doğu'da Kötülük Kaynağı

Hayye, İsrail'in Orta Doğu'daki rolünü ''kötülüğün ve yıkımın merkezi'' olarak nitelendirdi ve "İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır" dedi.

Bağımsız Devlet Hedefi

Hayye, "Topraklarımızı kurtarmak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak ve mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak istiyoruz" diyerek Filistin halkının taleplerini dile getirdi.

Ulusal Birlik ve Direniş

Hayye, Filistin davasının düşman tarafından hedef alındığını vurgulayarak, ulusal birliğin ve direnişin önemine dikkat çekti.