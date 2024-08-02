Hamas'tan İkram Sabri'ye Gözaltı Tepkisi

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını kınayarak, bu durumu doğrudan Filistinli alimlere yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

Şeyh Sabri'nin Dua Ettiği Hutu İle Olay Bağlantısı

İddiaya göre, Şeyh İkrime Sabri, İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua etti. Bunun ardından gözaltına alındı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist işgalci yetkililerin, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri'yi cuma hutbesini verdikten sonra gözaltına almasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İslam Kişiliklerine Yönelik Tehditler

Ayrıca, açıklamada, "Şeyh Sabri'nin gözaltına alınması ve sorgulanması, Filistinli alimlere yönelik bir saldırıdır" denildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini savunan şahsiyetleri ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade edildi.

Hükümetten Ek Önlemler

İsrail, Şeyh Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek veren İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Sabri'nin ikamet izninin iptal edilmesi ve Doğu Kudüs'ten çıkarılması yönündeki planlarını aktardı.

Hamas, Şeyh Sabri'nin güvenliği ve muhtemel fiziksel ve psikolojik sorunlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Aşırı Sağcı Bakanın Desteği

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, sosyal medya hesabından Şeyh Sabri hakkında yapılan soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Son yıllarda, İsrail makamları, Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, yurt dışına çıkış yasağı getirmiş ve Mescid-i Aksa'ya girişine engel olmuştur.