Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas'tan İkram Sabri'ye Gözaltı Tepkisi

Hamas, İmam Hatip Şeyh İkrime Sabri'nin gözaltına alınmasını Filistinli alimlere yapılan bir saldırı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:38
Hamas'tan İkram Sabri'ye Gözaltı Tepkisi

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını kınayarak, bu durumu doğrudan Filistinli alimlere yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

Şeyh Sabri'nin Dua Ettiği Hutu İle Olay Bağlantısı

İddiaya göre, Şeyh İkrime Sabri, İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua etti. Bunun ardından gözaltına alındı.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist işgalci yetkililerin, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri'yi cuma hutbesini verdikten sonra gözaltına almasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İslam Kişiliklerine Yönelik Tehditler

Ayrıca, açıklamada, "Şeyh Sabri'nin gözaltına alınması ve sorgulanması, Filistinli alimlere yönelik bir saldırıdır" denildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini savunan şahsiyetleri ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade edildi.

Hükümetten Ek Önlemler

İsrail, Şeyh Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek veren İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Sabri'nin ikamet izninin iptal edilmesi ve Doğu Kudüs'ten çıkarılması yönündeki planlarını aktardı.

Hamas, Şeyh Sabri'nin güvenliği ve muhtemel fiziksel ve psikolojik sorunlarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Aşırı Sağcı Bakanın Desteği

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, sosyal medya hesabından Şeyh Sabri hakkında yapılan soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Son yıllarda, İsrail makamları, Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, yurt dışına çıkış yasağı getirmiş ve Mescid-i Aksa'ya girişine engel olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak