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Hamas'tan İsrail Askerlerine Tepki: Çatıdan Ceset Atma Skandalı

Hamas, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlinin cesedini çatıdan atmasını kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 00:50
Hamas'tan İsrail Askerlerine Tepki: Çatıdan Ceset Atma Skandalı

Hamas, İsrail Askerlerinin Vahşetine Tepki Gösterdi

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’da savaşın kurbanı olan bir Filistinlinin cesedinin bir evin çatısından atılmasını şiddetle kınadı. Açıklamada, bu eylemin İsrail’in uluslararası toplumun duyarsızlığı ve özellikle ABD’nin sağladığı siyasi ve askeri desteği altında işlenen suçların bir devamı olduğu ifade edildi.

Çirkin Bir Davranış

Hamas’ın yayımladığı açıklamada, “Şehit naaşlarının çatılardan atılması, işgalci ordunun, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi koruması altında Gazze’de bir yıldır uyguladığı soykırımın bir başka göstergesidir.” denildi.

Öldürülen Filistinlilerin cenazelerine yönelik bu tür davranışların kınanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, tüm uluslararası kuruluşlara seslenerek bu muameleyi kınama çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemler

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği suçların, uluslararası hukuk ve insani değerlere tamamen aykırı olduğunu belirtti. “Bu durum, faşist isgal devletinin bölge halklarına karşı katliam ve suç işlemek için bir bahane aramadığını göstermektedir.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerlerinin, Cenin’in Kabatiya beldesinde düzenlediği baskın sırasında, öldürülen Filistinlinin cenazesine yönelik yapılan çirkin eylem, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Görüntüler, bu tür insanlık dışı davranışların ne denli yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor.

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