Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Suçlaması: Uygulama Gecikiyor

Hamas, İsrail'i, ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasında gecikmeler yaşatmakla suçladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci güçler, ateşkes ve esir takası anlaşmasının maddelerini uygulamada oyalanmaya devam ediyor. Gazze'deki Raşid Caddesi’ni kapalı tutarak ve güneyden kuzeye dönen yaya sığınmacıların geçişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Hamas, anlaşmanın uygulanmasındaki herhangi bir aksamanın ve bunun sonuçlarının sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu kaydetti.

Öte yandan, İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine, Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması nedeniyle, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, ancak Hamas'tan, söz konusu esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda herhangi bir söz verilemeyeceği yanıtının geldiğini öne sürdü.