Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa Uyarısı: Suçlarını Sürdürmemesi Gerekiyor

Hamas Hareketi, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan ihlallerinin artışına dikkat çekerek, bu suçların devam etmesi halinde doğacak sonuçlar konusunda uyarılarda bulundu.

Hamas, ünlü Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonunun Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasında Filistin halkının birliğini simgelediğine vurgu yaptı. Bu operasyonun, İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına, özellikle de Mescid-i Aksa'ya yönelik işgal suçlarına bir yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hamas, mücadelerinin hedefinin, saldırıların durdurulması, esirlerin serbest bırakılması ve Filistinlilerin evlerine dönüşü olduğunu ifade etti.

Ayrıca, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Arap-İslami kimliğini yok etme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanacağı vurgulandı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik suçlar ve Kudüs halkına yönelik ihlaller yüzünden doğacak sonuçlara dair İslami güçlerin uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, "Aksa Tufanı'nın ruhu, ne pahasına olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için canlı ve güçlü kalacaktır." cümlesi dikkat çekti.