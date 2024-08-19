Hamas'tan İsrail'e Saldırı: Refah'ta Askeri Araçlar Vuruldu

Kassam Tugayları, Refah'ta Büyük Bir Saldırı Düzenledi

Hamas'ın askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde İsrail ordusuna ait 5 askeri araca saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Vurulan Askeri Araçlar

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, vurulan araçların arasında 3 tank, bir askeri nakliye aracı ve bir buldozer olduğu bilgisi verildi. Saldırının, Yasin-105 füzeleriyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının Yeri

Söz konusu İsrail askeri araçları, Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bulunan spor sahası yakınında hedef alındı.

Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail askerleri arasında ölü veya yaralı sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca, Refah ve Han Yunus şehirlerinde devam eden çatışmaların da sürmekte olduğu aktarıldı. Ancak İsrail ordusu, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.