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Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki: Batı Şeria'daki Saldırılar Soykırım Zihniyetini Yansıtıyor

Hamas, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin genişletilmesini İsrail'in soykırımcı zihniyetinin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:41
Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki: Batı Şeria'daki Saldırılar Soykırım Zihniyetini Yansıtıyor

Hamas, Batı Şeria'daki Yerleşim Birimlerinin Genişletilmesini Kınadı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasplarıyla oluşturulan yerleşim birimlerinin genişletilmesini, "Filistinli olan her şeyin imhasına dayanan suçlu İsrail zihniyetinin bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'daki (yasadışı İsrail) yerleşimlerinin genişletilmesi ve binlerce dönüm arazinin hızla yağmalanması, insanlardan ağaçlara ve toprağa kadar Filistinlilere ait her şeyin yok edilmesine dayanan suçlu işgal zihniyetini yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

İşgal ve Direniş Mesajı

Merdavi, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in işlediği suçların, Filistinlilerin İsrail işgalinin geçici olduğu düşüncesi ve direnişe devam etmedeki kararlılığını değiştiremeyeceğini kaydetti.

İsrail ordusunun Filistinlileri öldürme, sindirme çabalarına karşı çıkan Merdavi, "Filistin direnişinin hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini" vurguladı.

Yeni Yerleşim Projesine Tepkiler

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı" dedi.

Şaban, bu adımın amacının "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha fazla ayırmak" olduğunu belirterek, yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adının verildiğini aktardı.

Statistiklerle İşgal Gerçeği

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla elde edilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

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