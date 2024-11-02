Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria İlhakı İddiası

Hamas, İsrail'in Batı Şeria İlhak Planlarını Kınadı

Hamas, İsrail hükümetinin Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçlayan tehlikeli bir plana giriştiğini açıkladı.

Mahmud Merdavi'nin Açıklamaları

Hamas'ın yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılık yanlısı işgal hükümeti ve yerleşimci grupların Batı Şeria'daki Filistin köylerinde insanları yerlerinden etmeye yönelik planlarının tehlikesi konusunda uyarıyoruz." dedi.

Merdavi, Batı Şeria'da Filistinlilerin sistematik bir şekilde yerinden edilmesine karşı durulması ve bu köylerdeki insanların desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Batı Şeria'nın Durumu

Mesafir Yatta, Ürdün Vadisi, Nablus, Selfit, Ramallah gibi bölgelerdeki gelişmelerin, Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef alan tehlikeli bir plana işaret ettiğini vurgulayan Merdavi, şu ifadeleri kullandı: "İşgalci (İsrail), demografik gerçekliği değiştirmeyi ve yıllar önce uygulamaya başladığı, binlerce dönüm toprak üzerinde hak iddia ettiği Batı Şeria’yı ilhak etme planını tamamlamayı amaçlıyor."

İsrail Yerleşimlerinin Filistinliler Üzerine Etkisi

İşgal altında bulunan Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli yer alıyor. Uluslararası hukuk açısından bu yerleşimler yasa dışı kabul ediliyor. Bu bölgelerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırmakta.

Gözaltı ve Saldırılardaki Artış

İsrail’in Gazze Şeridi’ne karşı başlattığı saldırıların ardından, 7 Ekim 2023 itibarıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelen gözaltı, baskın ve saldırılarda büyüyen bir artış görülüyor. Filistin Esirler Cemiyeti’nin verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı 11 bin 500'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu 167'si çocuk olmak üzere 767 Filistinli hayatını kaybetmiştir.