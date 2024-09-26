Hamas'tan İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Sert Tepki

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırısına Yanıt

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sığınmacıların bulunduğu bir okula yaptığı saldırıya sert bir tepki gösterdi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Hamas, bu eylemi "soykırım savaşını derinleştirmek ve sivilleri kasten hedef almak" olarak tanımladı.

Bombardımanın Ardındaki Gerçekler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Hamas, özellikle zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığınakları hedef aldığını vurguladı. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki okulun İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmasının ardından, bu tür saldırıların artış göstermesi dikkat çekici. Sivillerin Hedef Alınması

Açıklamada, "Tel Aviv hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırım savaşını tırmandırdığı ve sivilleri kasten hedef aldığı" ifade edildi. Ayrıca, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da yaşayan savunmasız sivillerin sürekli hedef alınması, uluslararası hukuk ihlalleri ile bağlantılı suçların soruşturulması gerekliliğini ortaya koyuyor.

Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM), İsrail'in sivillere karşı işlediği bu terör eylemleriyle uluslararası hukuku açıkça ihlal eden faaliyetlerini durdurması için acilen harekete geçilmesini talep etti.

Saldırının Sonuçları

23 Eylül'de yayınlanan bir açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 163 okul ve 183 sığınma merkezine düzenlenen saldırılarda 1133 kişinin hayatını kaybettiği ve 41.534 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu süreçte 16,795 çocuk ve 11,378 kadının hayatını kaybettiği aktarılıyor. Enkaz altında daha birçok kişinin bulunabileceği, sığınma merkezleri ile hastanelerin de hedef alındığı bilgisi verildi.