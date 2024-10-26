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Hamas'tan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısına Tepki

Hamas, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak gerilimin bölge güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:48
Hamas'tan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısına Tepki

Hamas, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Hamas, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı kınayarak durumu, "bölgenin güvenliğini hedef alan bariz bir ihlal" şeklinde değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan resmi açıklamada, "Bu saldırı, İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ile halkının güvenliğini tehdit eden bir gerilimdir. ABD destekli saldırganlığın yansımalarından İsrail’i sorumlu tutuyoruz," denildi.

Ayrıca, ABD yönetimi ve bazı Batılı ülkelerin Gazze, Lübnan ve diğer Arap ve İslam bölgelerindeki masum sivillerin kanına karşı hoşgörülü olduklarına dikkat çekilerek, saldırının İsrail'in insanlık suçu işlediğini kanıtladığı vurgulandı.

İsrail'in Saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği füze saldırılarına yanıt olarak, İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini açıkladı. İran, Tahran ile Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı "başarıyla" def ettiğini ancak bazı bölgelerde "sınırlı hasar" oluştuğunu ifade etti.

İsrail, gerçekleştirilen saldırının "başarıyla" sonuçlandığını belirtirken, İran ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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