Hamas'tan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

Hamas, Lübnan'a Yönelik İsrail Saldırılarını Kınadı

Filistin direniş hareketi Hamas, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını durdurma konusundaki ret cevabının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Savaş Suçu Olarak Değerlendirildi

Açıklamada, söz konusu saldırıların savaş suçu teşkil ettiği vurgusu yapılarak, bu durumun Siyonist düşmanın Nazi benzeri doğasını sergilediği belirtildi. Hamas, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinden İsrailli yetkililerin savaş suçlusu olarak yargılanması için önlem alınmasını istedi.

ABD'nin Sorumluluğu Vurgulandı

Açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki saldırılarının ABD yönetiminin desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Arap ve İslam ülkelerine de İsrail'e karşı uluslararası alanda hareket geçilmesi ve boykot çağrısı yapıldı.

Lübnan'da Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun bu sabah gerçekleştirdiği hava saldırılarında Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 182 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 727 olarak bildirildi. Ülkenin güneyinde, başkent Beyrut ve kuzey bölgelere doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Eğitim Bakanlığı, eğitim faaliyetlerini durdurduğunu duyururken, İçişleri Bakanlığı ise okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlara açıldığını bildirdi.