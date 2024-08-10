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Hamas'tan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınayarak, sahte bahanelerle cinayet işlediğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:44
Hamas'tan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Hamas: İsrail Saldırıları ve Sahte Gerekçeler

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları eleştirerek, işlenen cinayetleri gerekçelendirmek için sahte bahaneler öne sürdüğünü ifade etti.

Gazze'de Yeni Bir Katliam

Hamas, Gazze'nin Derec Mahallesi'nde Et-Tabiin Okulu'na gerçekleştirilen saldırıya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Derec Mahallesi'ndeki bu katliam, halkımıza karşı Nazi-Siyonist bir soykırımın devamı niteliğindedir ve Amerikan yönetimi bu suçların tam ortağıdır." denildi.

Gerçekleşen Saldırının Detayları

Sabah namazı sırasında yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu okulda gerçekleşen saldırıda, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, cesetlerin parçalanarak yangın nedeniyle yakıldığını ifade ederken, sivil savunma ekiplerinin ceset parçalarını toplamakta zorluk çektiği belirtildi.

ABD'nin Rolü ve Uluslararası Tepkiler

Açıklamada ayrıca, ABD'nin İsrail'e askeri ve siyasi destek vermesinin, saldırıları artıran bir etken olduğu vurgulanarak, "Bu durum Amerika'yı suç ortağı haline getiriyor" ifadesi yer aldı. Hamas, İslam dünyası, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu, bu katliamları durdurmaları için harekete geçmeye çağırdı.

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