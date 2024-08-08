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Hamas'tan İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki: Açlıktan Ölüm Skandalı

Hamas yetkilisi, Smotrich'in Gazzelilerin açlıktan ölmesinin 'haklı' olduğu açıklamalarına sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:14
Hamas'tan İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki: Açlıktan Ölüm Skandalı

Hamas'tan Sert Yanıt: Smotrich'in Açlık İmaizesi Soykırım Nitelikli

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğini ima eden" açıklamalarına tepki gösterdi. Rişk, bu durumu "soykırım politikasının fiilen benimsenmesi" olarak değerlendirdi.

İğrenç İfadeler ve Soykırım İddiası

Hamas’ın resmi internet sitesinde yapılan basın açıklamasında Rişk, bu meseleyle ilgili "Soğuk kanlı bir suçlunun suçlarını açıkça ifade etmesiyle karşı karşıyayız." dedi. Smotrich'in açıklamalarını "skandal bir söylem" olarak tanımlayan Rişk, Gazze'deki Filistinlilere yönelik aç bırakma niyetinin bir kez daha teyit edildiğini belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Çağrı

Hamas yetkilisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, "soykırımı teşvik eden ve destekleyen terörist hakkında tutuklama emri çıkarılması" talebinde bulundu.

İsrailli Bakanın Hedefi: Yardımları Engellemek

Smotrich, Israel Hayom tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi üzerinden insani yardımların engellenmesinin "haklı ve ahlaki" olduğuna dair ifadeler kullandı. Bakan, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimizin geri dönene kadar bu tür durumları kabul etmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Meşruiyet Vurgusu

Bakan Smotrich, uluslararası toplumun insani yardımların engellenmesine izin vermeyeceğini öne sürerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları sürdürebilmesi için uluslararası meşruiyete ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Aşırı sağcı bakan, Gazze'nin tamamında kontrolün sağlanması gerektiğini ifade etti.

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