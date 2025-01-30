Hamas'tan İsrailli Esir Takası: Berger Kızılhaç'a Teslim Edildi

Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takası Devam Ediyor

Hamas, esir takasının üçüncü turu kapsamında Gazze'deki İsrailli kadın askerlerden birini, Agam Berger'i Kızılhaç’a teslim etti. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunun dikkatini üzerine çekti.

Agam Berger'in Teslimi

İsrail ordusundan gelen açıklamada, Agam Berger’in ülkeye dönüş yolunda olduğu doğrulandı. Gazze Şeridi'nde birbirleriyle müzakere eden Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

Berger, teslim öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerine el salladı. Asker üniformasıyla Kızılhaç ekiplerine teslim edilen Berger, daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Diğer Esirlerle İlgili Gelişmeler

Esir takasının üçüncü turundaki teslimatlar, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde devam ediyor. Hamas’ın yaptığı açıklamaya göre, yalnızca Agam Berger değil, aynı zamanda 5 Taylandlı esirin de yakın zamanda serbest bırakılması bekleniyor.