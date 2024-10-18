Hamas'tan İzah: Ürdün Sınırındaki Saldırının Anlamı

Hamas Açıklamalarda Bulundu

Hamas, Ölü Deniz'in güneyinde meydana gelen silahlı saldırının, Arap ve İslam aleminin, İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlere verdiği doğal bir tepki olduğunu duyurdu.

Ürdün-Filistin Sınırındaki Olay

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ile Filistin arasındaki sınırda İsrail askerlerine ve üslerine yönelik düzenlenen "kahramanca" saldırının "Aksa Tufanı'nda önemli bir gelişme" olduğu vurgulandı.

Bu saldırının, Gazze, Batı Şeria ve diğer bölgelerde İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği vahşi suçlara karşı direnişin kurşunla cevap verildiği bir an olduğu kaydedildi. Açıklamada, özgür Arap halklarının hala hayatta olduğu ve Filistin halkına destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Direniş Çağrısı

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere, direniş göstermeye ve İsrail'in işlediği suçların bedelini ödetmek için saldırılar düzenlemesi yönünde çağrıda bulunuldu.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Öte yandan, İsrail ordusu, Ürdün'den İsrail tarafına geçtiği öne sürülen ve silahlı olduğu ifade edilen iki kişinin çatışmada öldüğünü açıkladı. Ayrıca, bir kişinin kaçtığı düşünülmekte ve bölge halkına talimatlara uyma çağrıları yapılmaktadır.

İsrail medyası, çatışmada hayatını kaybedenlerin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etti. Çatışma sırasında iki İsraillinin de yaralandığı belirtildi.