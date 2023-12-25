Hamas'tan korkunç iddia: İsrail, direnişten aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze'de sivillere terör uyguluyor

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan ve binlerce Filistinlinin yaşadığı El-Magazi Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda 70 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı.

Rişk, direniş kahramanlarının sahada her seferinde Nazi ordusunu yenmesi üzerine, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın destek verdiği terör saldırılarının sivillere yönelik olduğunu söyledi. Rişk, bugün Megazi Mülteci Kampı'nın adının ışık, kan ve şehadet harfleriyle tarihe geçtiğini ve bunun zaferin habercisi olduğunu belirtti.

Gazze'de İsrail'in gece yarısı Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlemesi sonucu en az 70 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bölgede çok sayıda aile yaşadığı için ölü sayısının daha da artabileceğini söyledi. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise, zaferin sabır ve fedakarlıkla elde edileceğini ve ne kadar çok fedakarlık yapılırsa, zaferin de o kadar büyük olacağını vurguladı.