Hamas'tan Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki Saldırıya Tepki

Hamas'tan Açıklama

Hamas, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu saldırının, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine güçlü bir tepki olduğunu vurguladı.

Direnişin Teyidi

Açıklamada, "Ürdün'ün cesur kahramanlarından biri, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyon ile Arap halklarının işgali reddettiğini göstermiştir. Bu eylem, ümmetin Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunmasında yanımızda durduğunun bir işaretidir" denildi.

Saldırının Arkasındaki Nedenler

Hamas, sergilenen saldırının İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği katliamlar ile Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesine yönelik planlara bir yanıt olduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesine ve tüm Arap İslam dünyasına başsağlığı diledi.

İsrail Ordusundan Bilgi

İsrail ordusu, Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda gerçekleşen saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.