Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas'tan Mescid-i Aksa Kundaklama Yılı İçin Gösteri Çağrısı

Hamas, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde küresel gösteri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:56
Hamas'tan Mescid-i Aksa Kundaklama Yılı İçin Gösteri Çağrısı

Gösteri Çağrısı

Hamas, 24 Ağustos Cuma günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde global çapta bir gösteri yapılması için Müslümanlara ve insan hakları savunucularına çağrıda bulundu.

Açıklama ve Amaç

Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın dört bir yanındaki özgür insanları, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulması adına meydanlara çıkmaya ve dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" şeklinde ifadelere yer verildi. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra, İslami topraklara yönelik olan İsrail işgalinin ve aşırı siyonist saldırıların da altı çizildi.

Direniş ve Mücadele

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarına, halklarına ve kutsal değerlerine olan bağlılıklarının bu saldırılarla arttığı ifade edildi. 1948 yılından bu yana, İsrail'in işlediği suçların ve ihlallerin, halkın ruhundaki direniş ateşini söndüremeyeceğine vurgu yapıldı.

Tarihsel Arka Plan

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969 tarihinde, Avustralya asıllı fanatik bir kişi olan Denis Michael Rohan tarafından kundaklanmıştı. Yangın, Kıble Mescidi’nin doğu kısmını etkileyerek, Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi gibi tarihi eserlerin de yok olmasına sebep olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!