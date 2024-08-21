Hamas'tan Mescid-i Aksa Kundaklama Yılı İçin Gösteri Çağrısı

Gösteri Çağrısı

Hamas, 24 Ağustos Cuma günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55. yıl dönümünde global çapta bir gösteri yapılması için Müslümanlara ve insan hakları savunucularına çağrıda bulundu.

Açıklama ve Amaç

Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın dört bir yanındaki özgür insanları, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulması adına meydanlara çıkmaya ve dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" şeklinde ifadelere yer verildi. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra, İslami topraklara yönelik olan İsrail işgalinin ve aşırı siyonist saldırıların da altı çizildi.

Direniş ve Mücadele

Açıklamada, Filistinlilerin topraklarına, halklarına ve kutsal değerlerine olan bağlılıklarının bu saldırılarla arttığı ifade edildi. 1948 yılından bu yana, İsrail'in işlediği suçların ve ihlallerin, halkın ruhundaki direniş ateşini söndüremeyeceğine vurgu yapıldı.

Tarihsel Arka Plan

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969 tarihinde, Avustralya asıllı fanatik bir kişi olan Denis Michael Rohan tarafından kundaklanmıştı. Yangın, Kıble Mescidi’nin doğu kısmını etkileyerek, Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi gibi tarihi eserlerin de yok olmasına sebep olmuştur.