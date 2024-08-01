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Hamas'tan Muhammed Dayf'ın Ölümü Hakkında Açıklama

Hamas, Muhammed Dayf'ın öldüğüne dair iddiaları sorguladı ve bu konudaki kesin bilgilerin sadece kendileri tarafından açıklanabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:30
Hamas'tan Muhammed Dayf'ın Ölümü Hakkında Açıklama

Hamas'tan Ölüm İddialarına Cevap

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin yaşamını yitirdiğine dair iddialara yanıt verdi.

Kendi Bilgilerini Paylaşacaklar

Rışk, Muhammed Dayf'ın öldürüldüğü yönündeki spekülasyonların ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"Kassam Tugayları liderlerinden birinin ölümünün ya da hayatta kalmasının duyurulması tamamen bizim mesellemizdir," diyen Rışk, bu hususta yalnızca, kendilerine ait kanallardan yapılan açıklamaların geçerli olacağını vurguladı.

Medya ve Dış Kaynakların Güvenilirliği

İzzet er-Rışk, şu ifadeleri kullandı: "Bu kurumlardan herhangi biri açıklama yapmadıkça, dışarıda yayımlanan haberlerin doğruluğu konusunda kimse kesin bir bilgi veremez."

İsrail Ordusunun Açıklaması

Gün içinde İsrail ordusu, 13 Temmuz tarihinde Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir operasyonda, Muhammed ed-Dayf'ın ölümü ile ilgili olarak kendilerinin hedef aldığı bilgilerini paylaştı. Ancak Hamas, bu iddiaları net bir şekilde yalanlayarak konunun doğruluğunun ancak kendilerinin açıklamaları ile belirleneceğini ifade etti.

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