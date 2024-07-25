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Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Tepki: UCM'ye Teslim Edilmeliydi

Hamas, Netanyahu'yu ABD Kongresi'nde konuşma yapmak yerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:28
Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Tepki: UCM'ye Teslim Edilmeliydi

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya dair sert bir açıklama yaptı. Organizasyon, Netanyahu'ya ABD Kongresinde kendisini "parlatma" fırsatı vermek yerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Netanyahu'nun Konuşması

Hamas, resmi Telegram hesabından yayınladığı mesajda, Netanyahu'nun yaptığı konuşmanın askeri ve uluslararası kriz hakkında gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Açıklamada ayrıca, Netanyahu'nun birkaç İsrailli esirin kurtarılmasından bahsettiği ancak Gazze'deki sivil kayıplar ve sivil halka yönelik katliamları unutmayı tercih ettiği ifade edildi.

Filistin Temsilcisinden Tepki

Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki sivil can kayıplarının düşük olduğunu savunmuş ve açlık yaşanmadığını vurgulamıştı. Rashida Tlaib, Kongre'deki konuşmasına sert bir yanıt vererek, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." dedi. Tlaib, Netanyahu'nun konuşması boyunca "savaş suçlusu" yazılı bir döviz tutarak duruma dikkat çekti.

Protestolar Başkent'te

Bu arada, binlerce Filistin destekçisi, Washington sokaklarında ve Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde protestolar düzenleyerek durumu sert bir şekilde kınadı.

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