Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Tulkerim Baskını Siyasi İflas

Hamas: Netanyahu’nun Tulkerim Baskını Siyasi ve Askeri İflas

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı’na gerçekleştirilen baskını "siyasi ve askeri iflası yansıtan bir şov" olarak yorumladı.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu, direnişin kararlılığı karşısında art arda yaşadığı başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışarak, Tulkerim’in direnişçi kampına kışkırtıcı bir ziyarette bulunmuştur," ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Netanyahu, daha önce de Netzarim ve Philadelphi koridoru'nda tehditler savurmuştu fakat sonunda oraları terk etmek zorunda kaldı" denildi.

Hamas, bu ziyaretin halkı ve direnişi yıldırmayacağını, aksine özgürlük ve zafer yolunda cihadı sürdürme kararlılığını artıracak olduğunu belirtti.

Filistin yönetimi de, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine düzenlediği baskını kınayarak, bunun İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandırma eylemi olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki operasyonlarının ardından Tel Aviv'in güneyinde bulunan Bat-Yam kentinde 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Netanyahu’nun Batı Şeria'da "güçlü bir saldırı" için orduya talimat verdiği ve bu kararının ardından bölgeye 3 ek tabur gönderildiği bildirildi.