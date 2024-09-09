Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Yeni Koşullar Müzakereleri Zorlaştırıyor

Hamas, Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakerelere dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:38
Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Yeni Koşullar Müzakereleri Zorlaştırıyor

Hamas'tan Netanyahu'nın Yeni Şartlarına Tepki

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de süren ateşkes ve esir değişimi müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Rişk'in Açıklamaları

Rişk, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde uzlaşılan koşullara uyması sağlanmazsa, İsrail'in elindeki esirler özgürlüğüne kavuşamayacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun anlaşma taslağındaki ek maddeler hakkında da konuşan Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakerelerde dikkate alınması, bizi başa döndürür," dedi.

İsrail ve ABD'nin Müzakere Stratejisi

Rişk, açıklamasında ayrıca İsrail ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığını belirterek, "Yalanlarla ve müzakereleri sabote ederek, Filistin halkına karşı gerçekleştirilen saldırılardan kaçış arıyorlar," dedi.

Müzakere Süreci ve Zorlukları

Ateşkes ve esir takası müzakereleri, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların durdurulması amacıyla sürdürülüyor. Başbakan Netanyahu, Hamas ile esir takası konusunda uluslararası kamuoyunda eleştiriliyor.

Netanyahu’nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolü sürdürme ısrarının müzakereleri zorlaştırdığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar