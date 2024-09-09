Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki: Yeni Koşullar Müzakereleri Zorlaştırıyor

Hamas'tan Netanyahu'nın Yeni Şartlarına Tepki

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de süren ateşkes ve esir değişimi müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Rişk'in Açıklamaları

Rişk, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde uzlaşılan koşullara uyması sağlanmazsa, İsrail'in elindeki esirler özgürlüğüne kavuşamayacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun anlaşma taslağındaki ek maddeler hakkında da konuşan Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakerelerde dikkate alınması, bizi başa döndürür," dedi.

İsrail ve ABD'nin Müzakere Stratejisi

Rişk, açıklamasında ayrıca İsrail ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığını belirterek, "Yalanlarla ve müzakereleri sabote ederek, Filistin halkına karşı gerçekleştirilen saldırılardan kaçış arıyorlar," dedi.

Müzakere Süreci ve Zorlukları

Ateşkes ve esir takası müzakereleri, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların durdurulması amacıyla sürdürülüyor. Başbakan Netanyahu, Hamas ile esir takası konusunda uluslararası kamuoyunda eleştiriliyor.

Netanyahu’nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolü sürdürme ısrarının müzakereleri zorlaştırdığı ifade ediliyor.