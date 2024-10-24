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Hamas'tan 'Öfke Cuması' Çağrısı

Hamas, Gazze'deki katliamları protesto etmek için dünya halklarını 'Öfke Cuması' eylemlerine katılmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:07
Hamas'tan 'Öfke Cuması' Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları İçin 'Öfke Cuması' Düzenliyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü katliamları kınamak amacıyla dünya halklarını yarın yapılacak olan "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sürekli katliama karşı tüm Arap ve İslam alemini, özgür dünya halklarını yarın gerçekleştireceğimiz Öfke Cuması eylemlerine büyük katılım göstermeye, sokaklara inerek sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırılarının Sonuçları

Açıklamada, 5 Ekim tarihinden bu yana süregelen İsrail saldırılarının, yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine, binlerce kişinin yerinden edilmesine ve evler, hastaneler ile sığınma merkezlerinin yok edilmesine neden olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey bölgelerinde, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği ve 6 Ekim'de kara saldırılarına geçtiği belirtiliyor. Bu saldırıların arka planında, 'generallerin planı' olarak bilinen ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için hazırlanan bir stratejinin bulunduğu düşünülüyor.

'Generallerin Planı' ve Sözde Yerleşim Hazırlığı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerden Filistinlilerin tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, bu alanların haritasını paylaşmıştı. Filistinlilere Gazze'nin güneyine gitmeleri tavsiye edilmişti.

Adraee'nin paylaştığı harita, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve hükümete sunulan plan doğrultusunda hazırlanmış olup, bu plan Filistinlilerin göçe zorlanması ve bölgenin kuşatılması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini ve bölgedeki gıda, yakıt ile su girişinin engellenmesini öngörmektedir.

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