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Hamas'tan Paris Olimpiyatları'na Yönelik Ölüm Tehdidi Açıklaması

Hamas, Paris 2024 Olimpiyatları ile ilgili yayılan ölüm tehdidi videosunun sahte olduğunu ve İsrail'in propagandası olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 02:11
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 02:11
Hamas'tan Paris Olimpiyatları'na Yönelik Ölüm Tehdidi Açıklaması

Hamas'tan Önemli Açıklama

Hamas, sosyal medya platformlarında yayılan ve bir kişinin Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımı kapsamında ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen videonun sahte olduğunu belirtti.

İzzet er-Rişk'in Yorumları

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail’e ait sosyal medya hesapları, olimpiyat oyunlarına katılacak olan işgalcilere yönelik ölüm tehditleri içeren sahte bir video yayımladı," ifadelerini kullandı. Rişk, bu görüntülerin, İsrail’in Filistin direnişini karalamak amacıyla yürütülen propagandanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Boykot Çağrısı

Rişk, Gazze Şeridi'nde süregelen şiddet ve saldırılara dikkat çekerek, bu savaşın durdurulması için uluslararası destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Filistin direnişinin desteklenmesi ve tüm alanlarda İsrail’in boykot edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal Medyadaki Görüntüler ve Tehditler

Tekrar yayılan görüntülerde, Filistin kefiyesiyle yüzünü kapatan ve gömleğinde Filistin bayrağı bulunan bir şahıs, "Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelemiz devam ediyor. Fransız halkı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyonist rejimin Filistin halkına karşı yürüttüğü canice savaşta destek verdiniz. Siyonistleri Olimpiyat Oyunları'na davet ettiniz ve bedel ödeyeceksiniz. Paris sokaklarından kan nehirleri akacak," şeklinde ifadeler kullandı. Bu kişi, videoyu bir oyuncağın kesik, kanlı başını havaya kaldırarak sonlandırdı.

İsrail'in Gazze Saldırıları

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 39,090 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan 16,172'sinin çocuk ve 10,798'inin kadın olduğu bildirildi. Enkaz altında hala binlerce kayıp bulunduğu ifade edilerek, sivil altyapının hedef alındığına dikkat çekildi.

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