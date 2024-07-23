Hamas'tan Pekin Toplantısına Önemli Vurgu

Hamas: Pekin Toplantısı Ulusal Birlik İçin Stratejik Bir Hamle

Hamas, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen toplantının Filistinli gruplar arasındaki ulusal birlik için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Toplantı, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Hüsam Bedran'dan Açıklamalar

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, toplantıya dair yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli gruplar arasında imzalanan bildirinin, "Filistin'in ulusal birliğine ulaşması yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Çin'in Rolü ve ABD'nin Tutumu

Bedran, bildirinin hazırlanmasında gösterdiği büyük çabalar için Çin'e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bununla birlikte, ABD'nin anlaşmaya karşı olan tutumunu eleştirerek, bu durumun Filistinli gruplar arasındaki birliği tehdit ettiğini vurguladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti

Bedran, toplantıda kabul edilen bildirinin en kritik unsurunun, "Gazze ve Batı Şeria’da Filistin halkını yönetecek, yeniden inşa faaliyetlerini denetleyecek ve seçim süreçlerini hazırlayacak bir Filistin ulusal mutabakat hükümeti kurulması" olduğunu ifade etti.

Çin, bu önemli toplantıya ev sahipliği yaparak Fetih Hareketi ve Hamas başta olmak üzere birçok Filistinli grubun bir araya gelmesini sağladı.