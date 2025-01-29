DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Hamas'tan Sisi'ye Övgü: Filistinlilerin Tehcirine Karşı Duruyor

Hamas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Gazze'deki Filistinlilerin tehcirine karşı tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:53
Hamas'tan Sisi'ye Övgü: Filistinlilerin Tehcirine Karşı Duruyor

Hamas'tan Sisi'ye Destek

Hamas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını tehcir etmeye yönelik adımları reddettiğini memnuniyetle karşıladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden sürme yönündeki her türlü adım ve düşünceyi reddetmesini takdir ediyoruz." ifadesi öne çıktı.

Filistin Halkının Desteklenmesi

Açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının maruz kaldığı tarihi zulmün tekrarlanmasına karşı durduğu vurgulandı. Ayrıca, Mısır'ın Filistinlilerin haklı davasına verdiği destek de kayda değer bir şekilde takdir edildi.

Sisi'nin Açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına dikkat çekmişti. Sisi, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum." dedi.

Trump'ın Sürgün Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı