Hamas'tan Sisi'ye Övgü: Filistinlilerin Tehcirine Karşı Duruyor

Hamas'tan Sisi'ye Destek

Hamas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını tehcir etmeye yönelik adımları reddettiğini memnuniyetle karşıladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden sürme yönündeki her türlü adım ve düşünceyi reddetmesini takdir ediyoruz." ifadesi öne çıktı.

Filistin Halkının Desteklenmesi

Açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının maruz kaldığı tarihi zulmün tekrarlanmasına karşı durduğu vurgulandı. Ayrıca, Mısır'ın Filistinlilerin haklı davasına verdiği destek de kayda değer bir şekilde takdir edildi.

Sisi'nin Açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına dikkat çekmişti. Sisi, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulümdür. Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum." dedi.

Trump'ın Sürgün Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti.