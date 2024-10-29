Hamas'tan Smotrich'e Tepki: İlhak Çağrısı Bölge Güvenliği İçin Risk Taşıyor

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze ve Batı Şeria'nın ilhakı çağrısına yanıt verdi. Hamas, bu çağrının İsrail'in ırkçı ve faşist politikalarının bir devamı olduğunu vurgulayarak, bölgenin güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rişk'ten Açıklamalar

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Smotrich'in açıklamalarıyla ilgili yazılı bir beyanatta bulundu. Rişk, "Smotrich'in, Gazze'de yaşanan insanlık dramına rağmen toprakların ilhakı yönünde yaptığı çağrıları, işgal politikalarının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir," şeklinde konuştu. Provokatif İfadeler

Rişk, Smotrich'in provokatif beyanlarının, dünya kamuoyuna İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı saldırgan politikaları yeniden gözler önüne serdiğini belirtti. Rişk, "Bu tür ifadeler, bölge güvenliği ve istikrarı için ne denli risk taşıdığını gösteriyor," dedi.

Uluslararası Toplum Çağırısı

Rişk, uluslararası toplumu, İsrail'in işlediği suçları kınamaya ve bu faaliyetlere son verilmesi için harekete geçmeye çağırdı. Smotrich'in X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalarda, "Filistinlilerin tüm topraklar üzerindeki talepleri nedeniyle, taksim anlaşmaları başarılı olamayacak," ifadelerine yer verdi.

Smotrich, konferansında da Filistin devleti oluşumunu reddetti ve "Batı Şeria ile Gazze'de İsrail egemenliğinin tesis edilmesi" gerektiği yönünde bir çağrıda bulundu.