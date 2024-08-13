Hamas'tan Tepki: İsrailli Bakanların Mescid-i Aksa Baskını Provokasyondur

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas Hareketi, iki İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir dille kınadı. Açıklamada, bu eylemin ateşe benzin dökmek anlamına geldiği ifade edildi.

Fanatik Baskınlar

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve bazı İsrail Meclis üyeleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerle birlikte baskın düzenledi.

Açıklamalar ve Uyarılar

Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Ben-Gvir ve Wasserlauf'un Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Filistin topraklarına yönelik bir tehdit ve Müslümanların duygularına yapılan bir provokasyondur," denildi. Ayrıca, baskınların Yahudi bayramlarıyla çakıştığına dikkat çekildi.

İhlaller ve Tehditler

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki eylemleri 'katliam' olarak nitelendirildi. Hamas, bu eylemlerin bölgedeki barışı tehdit ettiğini belirtti. Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, İsrail'in eylemlerini durdurması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Ben-Gvir'in İfadeleri

Baskın sırasında Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'dan paylaşılan bir videoda, "Burada (Yahudi) ibadete izin vermek politikamızdır," şeklinde açıklamalarda bulundu.