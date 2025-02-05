Hamas'tan Trump'ın Açıklamalarına Sert Tepki

Hamas, Trump'ın Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Hamas, Filistin halkının hiçbir devletin topraklarını işgal etmesine ve kendilerine vesayet dayatmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin söylediklerine tepki gösterildi.

Trump'ın Filistin halkını Gazze'den çıkarmayı ve ardından orayı işgali amaçlayan açıklamaları, Hamas tarafından "en sert" şekilde kınandı. Açıklamada, "Trump’ın açıklamaları Filistin halkına ve onların davasına düşmancadır ve bölgede istikrara hizmet etmiş olmayacaktır, bu durum 'ateşe benzin dökmek' anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hamas, Amerikan yönetimine ve Trump'a çağrıda bulunarak, Filistin halkının doğal topraklarındaki haklarını hiçe sayan bu sorumsuz açıklamalardan vazgeçmelerini istedi. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlere, Trump'ın açıklamalarının ardından acilen bir araya gelerek Filistin halkının ulusal haklarını ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için güçlü bir tavır almaları gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" sahip olacağını ve güvenlik amacıyla gerekirse buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini dile getirdi. Gazze'nin yerle bir olduğunu belirten Trump, "Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmamasıdır." dedi.

Trump, bölgede yaklaşık 1.8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yaşam alanlarına gidebileceğini ve orada daha iyi bir yaşam sürebileceğini öne sürdü.