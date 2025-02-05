DOLAR
35,92 0,03%
EURO
37,47 -0,36%
ALTIN
3.316,15 -0,98%
BITCOIN
3.514.382,15 1%

Hamas'tan Trump'ın Açıklamalarına Sert Tepki

Hamas, Trump'ın Filistin'e yönelik açıklamalarını kınadı ve topraklarının işgaline izin vermeyeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:53
Hamas'tan Trump'ın Açıklamalarına Sert Tepki

Hamas, Trump'ın Açıklamalarına Sert Tepki Gösterdi

Hamas, Filistin halkının hiçbir devletin topraklarını işgal etmesine ve kendilerine vesayet dayatmasına izin vermeyeceğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin söylediklerine tepki gösterildi.

Trump'ın Filistin halkını Gazze'den çıkarmayı ve ardından orayı işgali amaçlayan açıklamaları, Hamas tarafından "en sert" şekilde kınandı. Açıklamada, "Trump’ın açıklamaları Filistin halkına ve onların davasına düşmancadır ve bölgede istikrara hizmet etmiş olmayacaktır, bu durum 'ateşe benzin dökmek' anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hamas, Amerikan yönetimine ve Trump'a çağrıda bulunarak, Filistin halkının doğal topraklarındaki haklarını hiçe sayan bu sorumsuz açıklamalardan vazgeçmelerini istedi. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlere, Trump'ın açıklamalarının ardından acilen bir araya gelerek Filistin halkının ulusal haklarını ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için güçlü bir tavır almaları gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" sahip olacağını ve güvenlik amacıyla gerekirse buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini dile getirdi. Gazze'nin yerle bir olduğunu belirten Trump, "Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmamasıdır." dedi.

Trump, bölgede yaklaşık 1.8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yaşam alanlarına gidebileceğini ve orada daha iyi bir yaşam sürebileceğini öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Nisan'da Türkiye'de Buluşuyor
2
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem!
4
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı: 'Filistinliler Olmadan Filistin Hakkında Karar Verilemez'
5
Deprem Bölgesine 51,1 Milyar Lira Ulaştırma Yatırımı
6
Muş'ta Aileler, Çocukları İçin 'Evlat Nöbeti'ni Sürdürüyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı