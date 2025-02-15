Hamas’tan Trump’ın Tehcir Planına Sert Yanıt: "Kudüs'ten Başka Yere Göç Yok"

Hamas, Trump'ın Kudüs'le ilgili tehcir planına karşı çıkarak, "Başka yere göç yok" dedi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:30
Hamas’tan Trump’ın Tehcir Planına Sert Yanıt: "Kudüs'ten Başka Yere Göç Yok"

Hamas'tan Kararlı Açıklama

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili yerinden etme planlarına karşı sert bir yanıt vererek, "Kudüs'ten başka yere göç yok" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Trump’ın politikalarına karşı bir duruş sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Medya Açıklaması

Hamas, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Altıncı grup İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ancak müzakerelere ve ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Açıklamada, Kudüs, Mescid-i Aksa ve İsrail esirlerinin durumu için gösterilen kalabalıkların, işgal karşıtı direnişin bir simgesi olduğuna dikkat çekildi.

Direniş Mesajı

Açıklamada, “Halkımız, dünyadaki özgür insanlarla birlikte direnişin gücünü temsil eden takas anlaşmasını gerçekleştirecek” ifadesine yer verildi. Ayrıca, kurulan platformda yer alan mesajda, “Bizler askeriz, antlaşmaya bağlıyız” denildi.

Trump'ın Plânı

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu. Bu plan, ciddi bir tepkiye yol açtı.

Sonuç

Hamas, dünya genelinde bu açıklamanın, Trump’ın yerinden etme ve tasfiye çağrılarına bir yanıt olduğunu vurguladı ve “Kudüs'ten başka yere göç yok” mesajını tekrar etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
2
Yangın Riskini Azaltan Yönetmelik: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
3
Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi: Sosyal Medya Paylaşımı Neden Oldu
4
Hamas, Altıncı Esir Takasında 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti
5
Hamas’tan Trump’ın Tehcir Planına Sert Yanıt: "Kudüs'ten Başka Yere Göç Yok"
6
Edirne'de Limonata Yüklü Tır Alev Alev Yandı
7
İstanbul'un Kültürel Zenginliği: Göçlerin Şehre Etkisi

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı