Hamas’tan Trump’ın Tehcir Planına Sert Yanıt: "Kudüs'ten Başka Yere Göç Yok"

Hamas'tan Kararlı Açıklama

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili yerinden etme planlarına karşı sert bir yanıt vererek, "Kudüs'ten başka yere göç yok" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Trump’ın politikalarına karşı bir duruş sergilemek amacıyla gerçekleştirildi.

Sosyal Medya Açıklaması

Hamas, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Altıncı grup İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ancak müzakerelere ve ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Açıklamada, Kudüs, Mescid-i Aksa ve İsrail esirlerinin durumu için gösterilen kalabalıkların, işgal karşıtı direnişin bir simgesi olduğuna dikkat çekildi.

Direniş Mesajı

Açıklamada, “Halkımız, dünyadaki özgür insanlarla birlikte direnişin gücünü temsil eden takas anlaşmasını gerçekleştirecek” ifadesine yer verildi. Ayrıca, kurulan platformda yer alan mesajda, “Bizler askeriz, antlaşmaya bağlıyız” denildi.

Trump'ın Plânı

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu. Bu plan, ciddi bir tepkiye yol açtı.

Sonuç

Hamas, dünya genelinde bu açıklamanın, Trump’ın yerinden etme ve tasfiye çağrılarına bir yanıt olduğunu vurguladı ve “Kudüs'ten başka yere göç yok” mesajını tekrar etti.