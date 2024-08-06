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Hamas'tan Türkiye'ye Teşekkür: İsmail Heniyye'nin Cenazesi

Hamas, İsmail Heniyye'nin cenazesine gösterilen yoğun ilgi ve başsağlığı için Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:48
Hamas'tan Türkiye'ye Teşekkür: İsmail Heniyye'nin Cenazesi

Hamas'tan Türkiye'ye Teşekkür Mesajı

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’da uğradığı suikastın ardından düzenlenen cenaze merasimine gösterilen yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Cenaze Merasimine Büyük İlgi

Hamas, internet üzerindeki resmi sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye’nin suikastına ilişkin ilk andan itibaren taziyelerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve bireylere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'ye Özel Teşekkür

Hareket, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak cenaze törenine gösterdiği büyük ilgiye vurgu yaptı. Açıklamada, "Cenaze törenine en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak minnettarlığımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Diğer Ülkelere Teşekkür

Hamas, İran Cumhurbaşkanı ve halkı ile cenaze merasimi sırasında destek veren Katar'a da teşekkürlerini iletti. Açıklamada, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına sadık kalacağımızı duyuruyoruz" denildi.

Hamas, tam egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurma hedefini sürdürme konusundaki azimlerini de ifade etti.

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