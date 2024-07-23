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Hamas'tan Ulusal Birlik Adımı: Çin'deki Toplantının Önemi

Hamas, Çin'deki toplantının Filistinli gruplar için ulusal birlik adına önemli bir gelişme olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:02
Hamas'tan Ulusal Birlik Adımı: Çin'deki Toplantının Önemi

Hamas'ın Açıklaması

Hamas hareketi, çeşitli Filistinli grupların katıldığı ve Çin'in ev sahipliği yaptığı toplantının, ulusal birlik adına kayda değer bir adım olduğunu belirtti.

Toplantının Detayları

Bu toplantı, Filistin’deki farklı gruplar arasında daha fazla iş birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.Hamas Yetkilileri Ne Dedi?

Hamas yetkilileri, toplantının sonuçları hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak, bu tür girişimlerin sürdürülebilir barışa zemin hazırlayacağını ifade ettiler.

Filistin’deki Birlik Arayışları

Filistinlilerin, ulusal birlik sağlama perspektifiyle sürekli çaba gösterdiklerini vurgulayan Hamas, bu toplantının gelecekteki iş birlikleri için ümit verici olduğunu söyledi.

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