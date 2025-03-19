Hamas'tan Uluslararası Destek Çağrısı: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Kınandı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası tutumu takdir etti ve BM'den acil müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 03:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 03:21
Hamas'tan Uluslararası Destek Çağrısı: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Kınandı

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ederek saldırılarını yeniden başlatmasını kınayan uluslararası tutumu takdir etti. Örgüt, Bütünleşmiş Milletler'e (BM) Kanada çağrısında bulunarak net bir tavır belirmesini istedi.

Hamas'ın yazılı açıklamasında, İsrail'in işlediği suçların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve bölgenin güvenliği ile istikrarı için bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasına yaptığı saldırının ardından sürdürülen şiddet eylemlerinin uluslararası kamuoyunda kınandığı vurgulandı.

Ayrıca, Hamas, BM'ye siyasi, hukuki ve insani kurumlarıyla birlikte acilen harekete geçme çağrısında bulundu ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlaline karşı kararlı bir duruş sergilemesini istedi. Açıklamada, Filistin halkının işlenen bu suçlara karşı direnç göstereceği ve uluslararası toplumdan ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenmesini talep edildiği belirtildi.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne şiddetli hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından talimatlandırıldığını açıkladı.

İsrail yönetimi, Hamas'a karşı giderek artan askeri güçle hareket edeceğini duyururken, Hamas tarafı ise “İsrail'in verdiği sözlere uymadığını” ifade ederek, Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırım uygulamalarının yeniden başladığını belirtti.

İsrail'deki Tepkiler

Gazze Şeridi'nde esir durumundaki İsraillilerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” suçladı. Aileler, hükümetin savaşı yeniden başlatmasının gerekçesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi siyasi adımlarının, bu saldırıların yeniden başlamasında rol oynadığına dikkat çekti.

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