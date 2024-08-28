Hamas'tan Uluslararası Hukuk İhlali İddiası

Hamas: Katz'ın Batı Şeria Açıklamaları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Hamas, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların uluslararası hukuki normları ihlal ettiğini duyurdu. Örgüt, uluslararası topluma ABD'nin İsrail'e sağladığı korumayı sona erdirmesi için baskı yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Katz’ın Açıklamalarına Tepki

İzzet Er-Rişk, Hamas Siyasi Büro Üyesi, Katz’ın Batı Şeria’ya ilişkin tarafında yapılan açıklamaları “Siyonist terör liderlerinin insanlığa karşı suçlardan muaf olduklarına dair açık bir ifade” olarak nitelendirdi.

Rişk, Katz’ın çağrısını “Filistin halkına karşı etnik temizlik ve katliam çemberinin genişletilmesi için faşist bir çağrı” olarak tanımladı. Ayrıca, Katz’ın bölgenin boşaltılması ve Gazze’deki muameleye benzer bir uygulamaya gidilmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtirken, uluslararası hukukun ihlaline yönelik kararlılığına vurgu yaptı.

Uluslararası Zorunluluklar

Rişk, açıklamasında mevcut uluslararası yapının, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların, ABD yönetiminin Siyonist savaş suçlularına sağladığı korumayı sona erdirmeleri için çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sistematik şekilde işlenen soykırım ve terör suçlarının hesap vermesi için gerekli adımların uluslararası ceza mahkemesi nezdinde atılması gerektiğini ifade etti.

Katz’ın Üzerinde Durduğu Noktalar

Yisrael Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik olarak, İsrail ordusunun buralara baskın düzenlemesi gerektiğini ve bölgedeki Filistinlilere de Gazze'de uygulanan kuralların getirilmesi gerektiğini öne sürdü. Katz, bunun büyük bir savaştan ibaret olduğunu ve İsrail’in galip gelmek zorunda olduğunu belirtti.

Batı Şeria'daki Durum

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda 662 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kampları ve şehirler, yoğun bombardımanlar ve insanlık dışı uygulamalarla karşı karşıya kalıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, özellikle 7 Ekim sonrası düzenlenen hava saldırılarının, işgalci güçlerin yükümlülükleri ile çeliştiğini vurguluyor. Ayrıca, aşırı sağcı siyasi figürlerin de sürece tanıklık ettiği süreç, Batı Şeria'da 10 bin dönümden fazla Filistin topraklarının tek taraflı olarak gaspedildiği yönünde bilgiler veriyor.