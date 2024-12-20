Hamas'tan Uluslararası Toplum'a Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın

Hamas'tan Soykırım Uyarısı

Hamas, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleşen soykırımın durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Uluslararası İnsani Dayanışma Günü Açıklaması

20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan Uluslararası İnsani Dayanışma Günü, siyonist işgalcilerin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı 441 gündür işlediği suçların boyutlarını hatırlatıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Gazze'deki Filistin halkına karşı işlenen soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme suçlarını durdurmak amacıyla İsrail'e her türlü yoldan baskı yapma çağrısı yapıldı. Hamas, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için siyasi, hukuki, ahlaki ve insani sorumlulukların alınmasının önemine değindi.