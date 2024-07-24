Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı: Kınamalardan Somut Adımlara Geçin

Hamas, İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Hamas, uluslararası kamuoyuna seslenerek, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını "soykırım ve etnik temizlik" olarak tanımladı. Yapılan açıklamada, kınamalardan ziyade eyleme geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Hamas, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki mahalleleri sistematik bir şekilde yok ettiğini, sivilleri hedef aldığını belirtti. Bu durumun uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren örgüt, uluslararası topluma, kınamalarını bir kenara bırakmaları ve somut önlemler alarak İsrail'i sorumlu tutmaları çağrısında bulundu.

Son Gelişmeler

Han Yunus'ta meydana gelen son saldırılarda 129 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 416 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılarda ayrıca 44 kişinin kaybolduğu ifade edildi. Hamas, İsrail'in "güvenli" saydığı bölgelerde bile saldırılarına devam ettiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Hamas, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma, bu saldırıları durdurmak için derhal harekete geçmeleri gerektiğini hatırlattı. Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşüne atıfta bulunan Hamas, savaş suçlularının cezalandırılması için pratik adımlar atılmasını istedi.