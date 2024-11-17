Hamas'tan Uluslararası Topluma 'İsrail'in Suçlarına Sessiz Kalma' Çağrısı

Hamas'tan 'İsrail'in İşlediği Suçlar' İçin Acil Eylem Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılara ve sivillere yönelik uygulamalarına karşı derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer ülkelere Gazze'nin kuzeyindeki katliamları durdurma çağrısı yapıldı.

Beyt Lahiya'daki Trajedi

Hamas, Beyt Lahiya'da gerçekleşen ve 50 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun savunmasız sivilleri hedef alarak intikam saldırılarını artırdığını vurguladı. Açıklamada, bu durumu soykırım olarak nitelendiren Hamas, dünya kamuoyunun olayları dikkatle takip ettiğini belirtti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, "Uluslararası toplum, BM, Arap ve Müslüman ülkelerin hükümetlerinden, İsrail'in işlediği bu suçlar karşısında sergilenen sessiz ve aciz tutumu kırmalarını istiyoruz" denildi. Gazze Şeridi'nde devam eden katliamların durdurulması yönündeki taleplerini yineleyen Hamas, sivillere yönelik kuşatma ve açlık savaşının sona ermesi için acil eylem gerektirdiğinin altını çizdi.

Filistin Halkının Direnişi

Hamas ayrıca, Filistin halkının zorla yerinden edilme amacıyla işlenen katliamlar ve soykırımlar karşısında asla pes etmeyeceğini ifade etti. Bu bağlamda, onların iradesinin kırılması hedefinin başaramayacağını belirtti.

Beyt Lahiya'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu da bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.