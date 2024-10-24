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Hamas'tan Yoğun Saldırılara İtiraz

Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:34
Hamas'tan Yoğun Saldırılara İtiraz

Hamas: Gazze Hastanelerinde Vahşet Var

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde "en çirkin ve vahşi soykırımı" gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu açıklama, İsrail'in 20 gündür süren yoğun kuşatması ve saldırılarının ardından geldi.

Hastahaneler Ablukaya Alındı

Kemal Advan Hastanesi'nin hastalar, yaralılar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte abluka altında tutulduğu ve hedef alındığı ifade edildi. Hamas, hastanelerin, "ölüm ve terör" makineleri tarafından savaş alanlarına dönüştüğünü vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklama, uluslararası hukukun ihlal edildiği ve savaş suçlarının işlendiği konusunda dikkat çekti. Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrıda bulunarak, İsrail'in sivil halk üzerindeki saldırılarını durdurması için harekete geçmesini istedi.

Baskıların Artışı

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katların hedef alındığını belirterek, hastanenin etrafındaki evlerin de bombardıman altında olduğunu dile getirdi.

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