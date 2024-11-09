Hamas'tan Zirveye Katılacak Ülkelere Kudüs Uyarısı

Hamas'tan Arap-İslam Zirvesi'ne Kritik Çağrı

Hamas, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek Arap-İslam Zirvesi'ne katılacak ülkelere önemli bir çağrıda bulundu. Örgüt, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Yahudileştirme politikalarını durdurmak ve bu konuda sorumluluklarını yerine getirmek için İslam ülkelerinin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasi Sorumluluk Vurgusu

Hamas Siyasi Büro üyesi Harun Nasıreddin, yaptığı yazılı açıklamada, İslam ülkelerinin İsrail'in işgaline karşı uluslararası baskı oluşturma imkanına sahip olduğunu belirtti. Nasıreddin, "İslam ülkelerinin, aşırılık yanlısı işgali durdurmak için Kudüs'e karşı dini ve siyasi sorumluluklarını üstlenmesinin zamanı gelmiştir," ifadelerini kullandı.

Geçmiş Zirvelere Atıfta Bulundu

Nasıreddin, daha önce yapılan zirvelerde Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunmasına yönelik alınan kararların uygulanması gerekliliğine de dikkat çekti. Bu bağlamda, Suudi Arabistan, 30 Ekim'de, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını tartışmak üzere bir zirve düzenleneceğini duyurdu.