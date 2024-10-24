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Hamas Temsilcisi Merzuk, Moskova'da Kritik Temaslarda Bulundu

Hamas Üyesi Merzuk, Moskova'da Rus yetkililerle Gazze'deki insani krizi ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:51
Hamas Temsilcisi Merzuk, Moskova'da Kritik Temaslarda Bulundu

Hamas'ın Moskova Temasları

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, başkent Moskova'da önemli temaslarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Merzuk'un bu ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmelerde Öne Çıkan Konular

Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Gazze Şeridi'ndeki insani kriz oldu ve bu krizin felaket boyutlarına ulaştığı vurgulandı.

Rusya'nın Talebi

Toplantıda Rus tarafı, Gazze’de esir tutulan Rus vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu gündeme getirdi. Ayrıca, Filistinliler arasında birliğin sağlanmasının önemine de dikkat çekildi.

Merzuk'un Açıklamaları

Musa Ebu Merzuk, Rus haber ajansı Ria'ya verdiği demeçte, esir konusunun önemine dikkat çekti. "Rus tarafı, öncelikli olarak 4 Rus vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti. Bunların ikisi sivil ve bu kişileri karşılıksız olarak serbest bıraktık. Geriye kalan 2 kişi ise İsrail askeri. Bu kişileri, İsrail'de tutulan Filistinlilere karşılık olarak serbest bırakabiliriz," şeklinde ifade etti.

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