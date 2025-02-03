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Hamas Temsilcisi Merzuk, Moskova'da Önemli Temaslarda Bulundu

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Moskova’da Rus yetkililerle kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:05
Hamas Temsilcisi Merzuk, Moskova'da Önemli Temaslarda Bulundu

Musa Ebu Merzuk Moskova'da Kritik Görüşmeler Yaptı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulundu. Bu temasların detayları, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile paylaşıldı.

Önemli Görüşmeler

Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının uygulanması süreci ele alındı. Ayrıca, Filistin halkına insani yardımın artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Serbest Bırakılma İhtiyacı

Rus tarafının görüşmede, Hamas yönetiminin, Gazze'de bulunan Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov ve diğer esirlerin serbest bırakılmasına yönelik vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.

Filistin İçin Birlik Vurgusu

Görüşmelerde, Filistin devletinin kurulmasını öngören siyasi platformda, Filistinliler arasında birliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemi üzerinde duruldu. Bu durum, bölgede kalıcı bir barış için kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Merzuk, Ekim 2024'te de Moskova'da temaslarda bulunmuştu. Temaslarının ardından yaptığı açıklamalarda, esir Rus vatandaşının İsrail askeri olduğunu ifade etmişti.

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