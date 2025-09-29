Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet

Hamas: Tony Blair Filistin davasında istenmeyen şahsiyet

Hamas'tan sert tepki

Hamas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in 'Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet' olduğunu açıkladı. Hareketin Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, 'Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur.' ifadelerini kullandı.

Bedran'ın değerlendirmeleri

Bedran, Blair hakkında yaptığı değerlendirmede, 'Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir.' dedi ve Blair'i 'şeytanın kardeşi' olarak nitelendirdi. Bedran, 'Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir.' ifadelerini kullandı.

Uluslararası müdahale ve iç uzlaşı vurgusu

Hamas yetkilisi, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin meselesinin ancak ulusal bir uzlaşıyla çözülebileceğini belirterek, dışarıdan herhangi bir bölgesel ya da uluslararası tarafın Filistinlilere işlerini nasıl yürüteceklerini dikte etme hakkı olmadığını vurguladı. Bedran, Filistin halkının kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Ateşkes ve aracı iddiaları

Bedran, İsrail ve ABD medyasının sözünü ettiği ateşkes önerilerine ilişkin olarak, 'Aracıların üzerinden bize resmi olarak herhangi bir öneri ulaşmadı. Şimdiye kadar söylenenlerin hepsi sadece medyada duyuyoruz. Ancak resmi olarak, ister (ABD Başkanı) Trump'tan ister başkalarından olsun bize ulaşmış bir teklif yok.' açıklamasında bulundu.

Gita iddiaları ve medyadaki haberler

İsrail'in Haaretz gazetesi, Arap bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de geçici bir idare kurulması için Blair'i başa getirme planı oluşturduğunu aktardı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Körfez ülkelerinin ve ABD'nin desteklediği Gazze'de yeni bir yönetim kurma ve sonra kontrolü Filistin'e geri verme planını yürütecek isim olarak Blair'in seçildiği belirtildi.

Haberlere göre Gita (Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi) adı verilecek oluşumun Blair tarafından yönetilmesi, Gita'nın Gazze'nin 'en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi' olmak için Birleşmiş Milletler'den yetki talep etmesi hedefleniyordu. Gita için Doğu Timor ve Kosova'daki geçiş süreçlerine benzer bir yapının kurulacağı, yönetim merkezinin önce Mısır'da, ardından Gazze Şeridi'nde yer alacağı iddia edildi.

İddialara göre Gita yönetiminde 7 ila 10 arasında üye bulunacak, başında Blair'in yer alacağı ekipte en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve finansal alanda tecrübesi bulunan uluslararası üyeler yer alacaktı. Yönetimde güçlü bir Müslüman temsili olacağı da öne sürüldü.

Blair'in yanıtı ve geçmişi

Blair'in ofisinden BBC'ye yapılan açıklamada, Blair'in Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceği bildirildi. Başbakanlığı bıraktığı 2007'den sonra ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve BM'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair, ağustosta Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda bölgenin geleceğini ABD Başkanı Donald Trump ile ele almıştı.