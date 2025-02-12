Hamas, Trump'ın Filistin Halkını Tehcir Planına Karşı Küresel Eylem Çağrısı Yaptı

Hamas'tan Küresel Protesto Çağrısı

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde dünya çapında geniş katılımlı kitlesel protesto mitingleri düzenleme çağrısında bulundu. Hamas’ın yaptığı yazılı açıklamada, "Halkımızı, Arap ve İslam dünyasını ve dünyanın özgür halklarını, Filistinli halkımızı topraklarından çıkarma planlarını reddetmek üzere dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde üst düzey dayanışma yürüyüşleri ve etkinlikleri düzenlemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Küresel Eylem İçin Birleşin

Açıklamada, 14, 15 ve 16 Şubat tarihleri için, İsrail’in ve destekçilerinin zorla yerinden etme planına karşı küresel bir eylem dönüşmesi gerektiği vurgulandı. Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik uluslararası dayanışma tutumlarının da takdir edildiği bu açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının ve Filistin topraklarının savunulması için harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

Trump’ın Tehcir Planı

Öte yandan, Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağına dair açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere, özellikle Mısır ve Ürdün'de inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi bir seçenek olacağını savundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığına dair iddialarda bulundu.